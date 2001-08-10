Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе подвели итоги Всероссийских соревнований «Крылья Сахалина», а также чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по парашютному спорту. В течение нескольких дней сильнейшие спортсмены Дальнего Востока боролись за награды в групповой и вертикальной акробатике, а также во фристайле. Мероприятие организовали в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам выступлений определились победители и призёры во всех дисциплинах и возрастных категориях.

В групповой акробатике первое место заняли Константин Форманов и Кирилл Кучурин. Вторыми стали Ирина Вечурко и Людмила Воробьёва из Хабаровского края, третьими – Павел Казанчев и Евгений Маев из Бурятии.

В вертикальной акробатике (inter класс) победили Анна Левшина и Константин Форманов. Серебро у Алёны Гончаровой и Дарьи Васильевой, бронза – у Ивана Бурого и Марка Антонова. В вертикальной акробатике (А-класс) первое место у Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, второе – у Софьи Третьяковой и Анастасии Пешковой, третье – у Кирилла Маева и Артёма Маева.

Во фристайле победила Анастасия Пешкова. Второе место у Елизаветы Корнейчук, третье – у Кирилла Кучурина.

В чемпионате ДФО результаты в групповой акробатике, вертикальной акробатике (inter класс) и фристайле совпали с всероссийскими соревнованиями.

В первенстве ДФО в групповой акробатике победили Алексей Валеев и Софья Ланчакова. Вторыми стали Роман Концевой и Максим Щетилов, третьими – На На Юн и Лев Михеенко. В вертикальной акробатике первое место у Арины Берловой и Максима Симуткина, второе – у Дарьи Андрияновой и Арины Новик, третье – у Дмитрия Зубалевича и Анастасии Анциборенко. Во фристайле победила Дарья Андриянова, второй – Дмитрий Зубалевич, третья – Анастасия Анциборенко.