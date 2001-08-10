На Сахалине завершились Всероссийские соревнования по парашютному спорту "Крылья Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе подвели итоги Всероссийских соревнований «Крылья Сахалина», а также чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по парашютному спорту. В течение нескольких дней сильнейшие спортсмены Дальнего Востока боролись за награды в групповой и вертикальной акробатике, а также во фристайле. Мероприятие организовали в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам выступлений определились победители и призёры во всех дисциплинах и возрастных категориях.
В групповой акробатике первое место заняли Константин Форманов и Кирилл Кучурин. Вторыми стали Ирина Вечурко и Людмила Воробьёва из Хабаровского края, третьими – Павел Казанчев и Евгений Маев из Бурятии.
В вертикальной акробатике (inter класс) победили Анна Левшина и Константин Форманов. Серебро у Алёны Гончаровой и Дарьи Васильевой, бронза – у Ивана Бурого и Марка Антонова. В вертикальной акробатике (А-класс) первое место у Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, второе – у Софьи Третьяковой и Анастасии Пешковой, третье – у Кирилла Маева и Артёма Маева.
Во фристайле победила Анастасия Пешкова. Второе место у Елизаветы Корнейчук, третье – у Кирилла Кучурина.
В чемпионате ДФО результаты в групповой акробатике, вертикальной акробатике (inter класс) и фристайле совпали с всероссийскими соревнованиями.
В первенстве ДФО в групповой акробатике победили Алексей Валеев и Софья Ланчакова. Вторыми стали Роман Концевой и Максим Щетилов, третьими – На На Юн и Лев Михеенко. В вертикальной акробатике первое место у Арины Берловой и Максима Симуткина, второе – у Дарьи Андрияновой и Арины Новик, третье – у Дмитрия Зубалевича и Анастасии Анциборенко. Во фристайле победила Дарья Андриянова, второй – Дмитрий Зубалевич, третья – Анастасия Анциборенко.
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