16:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на матчи сильнейших керлингистов Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Дальневосточного федерального округа среди смешанных команд по кёрлингу пройдёт в Южно-Сахалинске с 19 по 21 ноября. Соревнования примут лёд учебно-тренировочного центра "Восток".
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, участниками турнира станут 10 команд из Приморского и Хабаровского краёв, а также островного региона.
19 ноября игры стартуют с 10:00, 20 ноября - с 09:00. 21 ноября зрители смогут увидеть полуфинальные и финальные встречи соревнований, начало в 10:00.
Вход для зрителей свободный.
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