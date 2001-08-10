Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа среди смешанных команд по кёрлингу пройдёт в Южно-Сахалинске с 19 по 21 ноября. Соревнования примут лёд учебно-тренировочного центра "Восток".

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, участниками турнира станут 10 команд из Приморского и Хабаровского краёв, а также островного региона.

19 ноября игры стартуют с 10:00, 20 ноября - с 09:00. 21 ноября зрители смогут увидеть полуфинальные и финальные встречи соревнований, начало в 10:00.

Вход для зрителей свободный.