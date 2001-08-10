Сахалин во второй раз примет международные соревнования по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские и международные соревнования по чир спорту «Сердце мира» пройдут в Южно-Сахалинске 23 и 24 октября. В стенах учебно-тренировочного центра «Восток» звание сильнейших будут оспаривать более 500 спортсменов из 30 клубов.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участие примут представители Татарстана, Хакасии и Бурятии, Краснодарского, Пермского, Хабаровского и Приморского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Рязанской и Сахалинской областей, а также Республики Беларусь.
Состязания пройдут в лично-командном зачёте в дисциплинах: чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа, чир-хип-хоп-группа, чир-хип-хоп-двойка, чир-джаз-группа, чир-джаз-двойка и чирлидинг-стант. Для участников организуют мастер-классы по дисциплинам перфоманса от тренеров и хореографов ведущих клубов России.
Ежедневно начало выступлений в 10:00, церемония открытия 24 октября в 12:00. Вход для зрителей свободный. Сахалинская область принимает всероссийские соревнования уже в четвёртый раз, международные – во второй.
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