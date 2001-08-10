Сахалинцев приглашают присоединиться к Ночному забегу на трамплин К-70
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трамплинный комплекс «Высота» примет традиционное физкультурное мероприятие «Ночной забег К-70» 23 октября. Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области.
Островитяне поднимутся на самый мощный трамплин Дальнего Востока и станут частью настоящего шоу под открытым небом.
Спортсменам и приверженцам активного образа жизни предстоит в тёмное время суток бежать вверх по подсвеченному трамплину, покрытому специальной веревочной сетью. Красота и массовость придает этому старту особый колорит и настроение – сахалинцы не только смогут проверить свои силы, но и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полёта.
Принять участие в мероприятии могут мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше.
Состязания пройдут в формате масс-старта на дистанции 150 м, в личном зачете на дистанции 300 м и микст-эстафета на дистанции 300 м (состав команды 2 мужчин + 1 женщина).
Обязательной экипировкой для спортсменов являются перчатки! После забега участников ждут розыгрыш призов, чай с угощениями и выступления музыкантов.
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