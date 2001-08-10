Тихоокеанское
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10 Октября 2026
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18:15, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают присоединиться к Ночному забегу на трамплин К-70

Сахалинцев приглашают присоединиться к Ночному забегу на трамплин К-70

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трамплинный комплекс «Высота» примет традиционное физкультурное мероприятие «Ночной забег К-70» 23 октября. Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области.

Островитяне поднимутся на самый мощный трамплин Дальнего Востока и станут частью настоящего шоу под открытым небом.

Спортсменам и приверженцам активного образа жизни предстоит в тёмное время суток бежать вверх по подсвеченному трамплину, покрытому специальной веревочной сетью. Красота и массовость придает этому старту особый колорит и настроение – сахалинцы не только смогут проверить свои силы, но и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полёта.

Принять участие в мероприятии могут мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше.

Состязания пройдут в формате масс-старта на дистанции 150 м, в личном зачете на дистанции 300 м и микст-эстафета на дистанции 300 м (состав команды 2 мужчин + 1 женщина).

Обязательной экипировкой для спортсменов являются перчатки! После забега участников ждут розыгрыш призов, чай с угощениями и выступления музыкантов.

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