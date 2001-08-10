Более 200 сахалинских дзюдоистов сражаются за награды традиционного турнира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали XII открытый турнир, посвящённый памяти приезда на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, и первенство Сахалинской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в стенах учебно-тренировочного центра "Восток" звание сильнейших оспаривают более 200 спортсменов, представляющих Холмский, Корсаковский, Долинский районы и областной центр.
Участников приветствовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов и заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по дзюдо, участница Олимпийских игр, заместитель руководителя департамента регионального развития по ДФО Федерации дзюдо России Ирина Родина.
Сахалинская область по праву гордится тем, что дзюдо здесь имеет особую историю и традиции. Сегодняшние соревнования - это не только дань памяти приезду создателя этого вида спорта, но и возможность для наших спортсменов продолжать его философию: стремиться к совершенству, уважать соперника и становиться сильнее через труд и дисциплину. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких побед и новых спортивных достижений, - напутствовал Артём Подшивалов.
Один из участников состязаний - 12-летний Никита Буслов из Южно-Сахалинска.
Занимаюсь около четырёх лет. Мне предложил папа, потом я понял, что хочу дальше тренироваться и развиваться. Дзюдо дало мне не только силы, но и научило дисциплине. Сегодня я провёл два поединка, в первом проиграл, а во втором смог одержать победу, впереди меня будет ждать ещё одна встреча, - поделился ходом выступлений Никита.
Соревнования продолжатся завтра, 2 октября. Спортсменов будут ожидать финальные поединки. Начало в 11:00. Церемония закрытия и награждения в 13:30. Вход для зрителей свободный.
Мероприятие организовано в рамках государственной программы "Спорт России".
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