Сахалин впервые примет матчи чемпионата России по следж-хоккею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые станет местом проведения чемпионата России по спорту лиц с поражением ОДА (второй круг) в дисциплине хоккей-следж. Матчи "Лиги героев" пройдут с 6 по 10 октября во дворце спорта "Кристалл" на улице А.М. Горького, 29.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, состав команд частично или полностью укомплектован ветеранами специальной военной операции.

На лёд выйдут команды "Донской рубеж" (Ростовская область), "Уральские волки" (Свердловская область), "Танкоград" (Челябинская область), "Локо-следж" (Ярославская область), "Кодар" (Забайкальский край) и "Сахалинские львы" островного региона.

Первая игра запланирована на 10:00 6 октября. В 12:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований. После неё пройдут ещё две игры. С 7 по 9 октября болельщики станут свидетелями трёх матчей (с 10:00 до 16:00). 10 октября первая встреча начнётся в 08:00, а в 13:30 будет проведена церемония закрытия состязаний.

Организаторы и следж-хоккеисты приглашают любителей спорта на трибуны "Кристалла" поддержать команды.

Матчи островной команды с гостями турнира состоятся:

6 октября - 12:30-14:20 ("Сахалинские львы" и "Танкоград");

7 октября - 12:00-14:00 ("Сахалинские львы" и "Локо-следж");

8 октября - 14:00-16:00 ("Сахалинские львы" и "Уральские волки");

9 октября - 10:00-11:30 ("Сахалинские львы" и "Кодар");

10 октября - 11:40-13:30 ("Сахалинские львы" и "Ростов").

Вход свободный.