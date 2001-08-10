Сахалинцы завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО по гонкам с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями в Биробиджане. Свыше 100 атлетов из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской и Еврейской автономной областей испытали силы на трассах 1000 и 3000 метров.
Борьба за лидерство развернулась в возрастных группах 8–9, 10–11, 12–13, 14–15 лет и среди взрослых. В старшей категории старты проходили в индивидуальном зачёте и командной эстафете. По маршруту расставили два десятка препятствий: рампа, переноска шины, ползок под сеткой, рукоходы, «волна», стрельба из пейнтбольного оружия и кросс.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в личном зачёте в группе 8–9 лет золото у Татьяны Деденко, Михаил Рабкин стал вторым, а Михаил Губарь взял бронзу. Серебро у Максима Губаря в категории 10–11 лет. Победителем взрослой гонки стал сахалинец Владимир Суворов, он же взял бронзу в командном зачёте в составе сборной Дальнего Востока.
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