Южно-Сахалинск в четвёртый раз примет соревнования по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные соревнования по плаванию «СахМастерс» пройдут с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске. Столица островного региона четвёртый раз станет местом притяжения пловцов, выступающих категории «Мастерс» со всей России, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.

Центр водных видов спорта соберёт любителей плавания в возрасте от 25 до 95 лет.

25 сентября участники померятся силами на дистанциях:

- 50 м баттерфляй;

- 100 м на спине;

- 100 м брасс;

- 100 м вольный стиль;

- 200 м комплексное плавание;

- эстафета 4×50 м вольный стиль смешанная;

- 800 м вольный стиль.

26 сентября определят лучших в категориях:

- 50 м вольный стиль;

- 200 м на спине;

- 100 м баттерфляй;

- 200 м брасс;

- эстафета 4×50 м комбинированная;

- 200 м вольный стиль;

- 400 м комплексное плавание;

- эстафета 4×100 м вольный стиль;

- эстафета 4×100 м вольный стиль смешанная;

- эстафета 4×100 м комбинированная;

- эстафета 4×100 м комбинированная смешанная;

- эстафета 4×200 м вольный стиль;

- эстафета 4×200 м вольный стиль смешанная.

27 сентября участников ждут:

- эстафета 4×50 м вольный стиль;

- 200 м баттерфляй;

- 50 м на спине;

- 50 м брасс;

- 400 м вольный стиль;

- эстафета 4×50 м комбинированная смешанная.

Начало ежедневно в 10:00.