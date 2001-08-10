На Сахалине впервые пройдет чемпионат России по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каратисты сахалинской спортивной школы восточных видов единоборств готовятся к грядущему чемпионату России по каратэ в Южно-Сахалинске. Это первые соревнования уровня и масштаба страны не только для островного региона, но и всего Дальнего Востока. Масштабные состязания примет Учебно-тренировочный центр «Восток» с 11 по 13 сентября.

- Наши ребята уже входят в финальный этап подготовки к чемпионату России. Это большое и грандиозное событие для нас, впервые на Сахалине мы увидим сильнейших каратистов страны. К тому же, соревнования для спортсменов станут отборочными в национальную сборную команду, которая выступит на чемпионате Европы. Большая ответственность, но мы все к ней готовы и уверены в положительных результатах выступлений сахалинцев, - отметил директор спортшколы и президент региональной федерации каратэ Леонид Ким.

Он подчеркнул, что на чемпионате страны выступят лучшие из лучших. Это сильнейшие спортсмены не только России, но и мира. Пять участников чемпионата входят в пятёрку мирового рейтинга. В составе команды Сахалинской области два мастера спорта России международного класса, пять мастеров спорта и членов сборной команды страны, а также восемь КМС. В общем честь островного региона будут защищать 15 каратистов. Конкуренцию им составят спортсмены из более 60 регионов.

- Сейчас больше ведется технико-тактическая подготовка на тренировках, основная часть физподготовки уже пройдена. Для меня предстоящий чемпионат – это особенные соревнования, уже пятые по счёту. В России мне покорились все турниры. Все, кроме чемпионата страны. Поэтому верю в себя, в помощь родных стен и поддержку на трибунах, - сказал островной каратист Константин Коковуров, который на чемпионате выступит уже в звании Мастера спорта России международного класса.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области