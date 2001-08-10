Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2026
Сейчас 21:34
81,13|93,58
«РВК‑Сахалин» заняла 2 место в конкурсе регионального Министерства экологии
14:19, | Новости спорта Сахалина и Курил

Открылась регистрация на XXVIII Международный сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова

Открылась регистрация на XXVIII Международный сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оргкомитет XXVII Международного сахалинского лыжного марафона памяти И.П. Фархутдинова объявляет о старте регистрации на соревнования, которые пройдут 27 и 28 февраля 2027 года. 

Прием заявок от участников продлится до 19 февраля 2026 года через официальный сайт марафона skisakhmarathon.ru.

Лыжникам будут доступны дистанции 30 и 50 километров, которые можно преодолеть классическим или свободным стилями. Комиссия по допуску спортменов к соревнованиям будет работать с 22 по 26 февраля 2026 года.

Старт марафона, как и в предыдущие годы, будет дан в поселке Лесное Корсаковского городского округа. Финишная линия традиционно расположится на лыжной базе Школы зимних видов спорта в Южно-Сахалинске на улице Венской.

- Мы первыми в России открыли регистрацию на лыжный марафон сезона 2027 года. Так как большая часть спортсменов приезжает к нам из других регионов, это позволит им составить свой график и купить билеты. Наш марафон уже имеет историю и является уникальным. Таких красивейших видов, как на Сахалине, больше нет нигде, – прокомментировал директор Сахалинского марафона Михаил Шамсутдинов.

Организаторы отмечают, что XXVIII Международный лыжный марафон пройдет в рамках празднования 80-летия Сахалинской области, поэтому участников ждет праздничная программа и много сюрпризов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?