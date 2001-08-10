Открылась регистрация на XXVIII Международный сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оргкомитет XXVII Международного сахалинского лыжного марафона памяти И.П. Фархутдинова объявляет о старте регистрации на соревнования, которые пройдут 27 и 28 февраля 2027 года.

Прием заявок от участников продлится до 19 февраля 2026 года через официальный сайт марафона skisakhmarathon.ru.

Лыжникам будут доступны дистанции 30 и 50 километров, которые можно преодолеть классическим или свободным стилями. Комиссия по допуску спортменов к соревнованиям будет работать с 22 по 26 февраля 2026 года.

Старт марафона, как и в предыдущие годы, будет дан в поселке Лесное Корсаковского городского округа. Финишная линия традиционно расположится на лыжной базе Школы зимних видов спорта в Южно-Сахалинске на улице Венской.

- Мы первыми в России открыли регистрацию на лыжный марафон сезона 2027 года. Так как большая часть спортсменов приезжает к нам из других регионов, это позволит им составить свой график и купить билеты. Наш марафон уже имеет историю и является уникальным. Таких красивейших видов, как на Сахалине, больше нет нигде, – прокомментировал директор Сахалинского марафона Михаил Шамсутдинов.

Организаторы отмечают, что XXVIII Международный лыжный марафон пройдет в рамках празднования 80-летия Сахалинской области, поэтому участников ждет праздничная программа и много сюрпризов.