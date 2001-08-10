«Сахалинские Акулы» с победы стартовали на турнире памяти летчика-космонавта П.И. Беляева
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Череповце взял старт 48-й турнир по хоккею памяти летчика-космонавта П.И. Беляева. В первом матче первого игрового дня местный «Металлург», который является действующим чемпионом Национальной молодежной хоккейной лиги принимал «Сахалинские Акулы».
Счет открыли сахалинцы – в большинстве точным броском отличился Антон Плехов, причем на розыгрыш лишнего «Акулам» потребовалось четыре секунды. Удвоил преимущество дальневосточников Ярослав Овчинников изменив направление полета шайбы после броска капитана команды Даниила Баннова. «Металлург» сумел отыграть одну шайбу, но за 8 секунд до конца первого периода Дмитрий Коренев забил гол «в раздевалку».
В периоде под номером два болельщики увидели одну шайбу и она была в исполнении Александра Устинова. 4:1 после двух периодов. В середине игры тренерский штаб «Сахалинских Акул» поменял вратаря, выпустив на лед Андрея Белоуса, для которого эта игра стала дебютной в составе родной команды.
В заключительной части игры Макар Курбатов реализовал штрафной бросок, а спустя несколько мгновений Матвей Халилов забросил шестую шайбу. Итоговый счет в матче зафиксировали хоккеисты «Металлурга», распечатав ворота Белоуса.
По завершению основного времени матча команды сыграли овертайм, в котором заброшенной шайбой отметился Кирилл Левандовский, а в серии буллитов зафиксирована ничья. У сахалинцев свою попытку реализовал Макар Курбатов, но победитель по этому элементу игры не был выявлен.
Следующий матч «Сахалинские Акулы» проведут с «Алмазом» 2 августа. Начало матча в 02:00 по сахалинскому времени (18:00 мск).
«Металлург» (Череповец) — «Сахалинские Акулы» (Сахалинская область) — 2:6 (1:3; 0:1; 1:2)
30 июля 2026. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Голы:
0:1 – Плехов (Устинов, Овчинников)
0:2 – Овчинников (Белов, Баннов)
1:2 – Борисов (Проворов, Горюнов)
1:3 – Коренев (Черепанов, Левандовский)
1:4 – Устинов
1:5 – Курбатов (ШБ)
1:6 – Халилов (Плехов, Лысенко)
2:6 - Шкакин
Вратари:
Богатырев — Привалов, Белоус.
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