В Южно-Сахалинске завершились всероссийские юношеские соревнования по шахматам «Кубок ГК «Гидрострой».
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К победе стремились свыше 50 полководцев шахматных армий. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Участники представляли Сахалинскую область и Москву, Приморский и Хабаровский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия). Они бились за место под шахматным солнцем в четырех возрастных группах.
У «старшаков» (U15) победил Андрей Ануфриев из Приморья. Он увозит домой не только главный приз, но и 6 из 7 очков, отобранных у конкурентов. На втором месте – рейтинг-лидер Вадим Сапрыкин из островной столицы, на третьем – Александр Харновец из Приморья.
Турнир девушек завершился победой Екатерины Талюк (5 из 7). В последнее время она всё чаще и чаще находит кратчайший путь на пьедестал почета. Поэтому пожелаем ей успехов на первенстве ДФО, где она пока брала награду только в состязаниях по решению шахматных композиций.
Также 5 из 7 набрала и Вероника Розенталь из Хабаровского края. Но ее коэффициенты спели серебряные романсы. В ТОП-3 лидеров нашлось место и для островитянки Даны Башевой (4 очка).
В турнире U13 все три призовых места забронировали за собой сахалинцы. Владимир Загудаев – победитель (8,5 очков), Владислав Ким – серебряный медалист, Давид Майков – бронзовый (оба – по 6).
Турнир девушек завершился довольно неожиданно. Светлана Фингерут из Хабаровского края в стартовом списке была только на 11-й строчке. Это не помешало ей опередить всех соперниц. Златислава Рудюк из Хабаровского края – на втором месте, сахалинка Анна Эбингер – на третьем (все трое набрали по 5 очков).
Самые юные (U9 и U11) играли вместе, но зачет у них был раздельным. У младших «младшаков» победил сахалинец Роман Пак, опередивший по дополнительным показателям Максима Сека из Приморья. На пол-очка от них отстал Тимофей Федорченко из Хабаровского края.
У старших «младшаков» поздравления с победой заслужили Ярослав Подковыров (Сахалин) и Ксения Вахитова (Приморье). Серебряными улыбками на награждении сверкали Роман Лим (Сахалин) и Анастасия Макарова (Приморье). Бронзовая строчка турнирной таблицы покорилась Макару Подковырову (Сахалин) и Виктории Парниковой (Якутия).
Турнир завершён, но шахматные часы продолжают тикать. Они начали обратный отсчёт до юношеского первенства ДФО, которое пройдет в начале ноября во Владивостоке. У повелителей шахматных фигур еще есть время, чтобы наладить с ними максимальную коммуникацию.
Фото: Максим Федоров и Григорий Иванников< strong>< em>.
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