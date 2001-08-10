Сахалинцы Карина и Кирилл Гайдамащук примут участие в XXI зимних Сурдлимпийских играх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 по 24 января 2027 года в Австрии состоятся XXI зимние Сурдлимпийские игры. В них примут участие российские атлеты. Среди них – воспитанники СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду и спортсмены областного Центра спортивной подготовки Карина и Кирилл Гайдамащук (тренер Елена Литвинова). Их ждут состязания по горным лыжам.

27 июля Международный комитет спорта глухих подтвердил решение допустить россиян в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Россия будет представлена в четырех видах спорта (сноуборд, горные лыжи, лыжные гонки и шахматы). Всего к участию в Играх допущены 26 представителей нашей страны.

Право принять участие в зимних Сурдлимпийских играх островитяне завоевали, успешно выступив на чемпионате России в феврале этого года. Карина стала обладательницей четырех золотых медалей чемпионата, а ее брат Кирилл завоевал две серебряные и три бронзовые награды.