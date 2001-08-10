Сахалинцы Карина и Кирилл Гайдамащук примут участие в XXI зимних Сурдлимпийских играх
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 по 24 января 2027 года в Австрии состоятся XXI зимние Сурдлимпийские игры. В них примут участие российские атлеты. Среди них – воспитанники СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду и спортсмены областного Центра спортивной подготовки Карина и Кирилл Гайдамащук (тренер Елена Литвинова). Их ждут состязания по горным лыжам.
27 июля Международный комитет спорта глухих подтвердил решение допустить россиян в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Россия будет представлена в четырех видах спорта (сноуборд, горные лыжи, лыжные гонки и шахматы). Всего к участию в Играх допущены 26 представителей нашей страны.
Право принять участие в зимних Сурдлимпийских играх островитяне завоевали, успешно выступив на чемпионате России в феврале этого года. Карина стала обладательницей четырех золотых медалей чемпионата, а ее брат Кирилл завоевал две серебряные и три бронзовые награды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю
11:21 Сегодня Специалисты Сахалинэнерго продолжают реконструкцию ЛЭП-220 «Лермонтовка — Краснопольская»
09:45 Сегодня Кадровый центр подвел итоги работы по социальной адаптации соискателей региона
10:30 Сегодня Замена искусственного газона на стадионе «Спартак» завершится к октябрю 2026 года
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
- 16:16 Сегодня На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство шести объектов
- 15:54 Сегодня В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»
- 12:36 Сегодня Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?