60 южносахалинцев отмечены знаками ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В торжественной обстановке знаки отличия разного уровня вручили горожанам и ученикам школ областного центра. Мероприятие прошло в стенах Сахалинской областной библиотеки.

Комплекс ГТО входит в число ключевых направлений национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он способствует продвижению здорового образа жизни и укреплению института семьи.

Как отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации города, с начала года к выполнению комплекса ГТО приступило более 1800 южносахалинцев. Большая часть горожан успешно прошла испытания.

- Комплекс ГТО выполняют граждане нашего города разного возраста. Старшие мотивируют младших, младшие мотивируют старших, и, таким образом, мы очень часто уже на награждении встречаем целые семьи, - подчеркнул Алексей Боженко. — Конечно, испытания требуют подготовки. Вместе с тем у нас есть много примеров, когда участники ставили себе цель и проходили путь от бронзового знака до золотого.

Поддержать свою дочь Марину на церемонию вручения знаков отличия пришла южносахалинка Алина Долгих. Марине 10 лет, она учится в 26-й школе и занимается спортом. Девочка начала готовиться к сдаче нормативов еще в прошлом году.

- Золотой знак — это результат, который дается не всегда с первого раза, но у моей дочки получилось, и мы безмерно рады. Вручение знака — это такой торжественный момент для ребенка. Ведь это тоже своего рода соревнование: проверка выносливости, силы духа. Такие испытания помогают ребенку двигаться дальше, развиваться, - рассказала Алина Долгих. - Комплекс ГТО — это основа, благодаря которой наши дети становятся крепкими, здоровыми, сильными и в будущем могут осознанно выбирать свой путь.

Дважды знаком ГТО отмечен юнармеец и ученик школы №32 Егор Меняйлов, который в этом году переходит в четвертый класс.

- Когда я сдавал ГТО, было трудно, понадобилось очень много усилий. Я занимаюсь баскетболом, и мы готовились к сдаче вместе с тренером. Из всех дисциплин ГТО мне больше нравятся отжимания, - рассказывает Егор Меняйлов. — У меня уже есть золотой знак. В этом году я получил серебряный.

Добавим, информацию о сдаче нормативов ГТО и спортивных мероприятиях, которые проходят в областном центре, можно найти в социальных сетях на канале «Мой спортивный Южный».