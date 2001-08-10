В Южно-Сахалинске подвели итоги всероссийских теннисных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Звание сильнейших оспаривали более 200 спортсменов, представляющих Хабаровск, Владивосток, Находку, Москву, Тюмень, Уфу, Ленинградскую и Сахалинскую области.
Состязания прошли на теннисных кортах городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, гостиничного комплекса «Санта» и спорткомплекса «Гидрострой».
По итогам «взрослых» соревнований среди женских пар второе место заняли Диана Третьякова и Арина Голоева из Хабаровска.
- Всего сыграли пять игр, в четырёх из которых одержали победу. Также выступала в миксте, но там смогла добраться только до четвертьфинала. Самые серьёзные соперницы всегда в западной части нашей страны – трижды ездила на первенство России, и ни разу не смогла одержать над ними верх. На Сахалине очень живописные и необычные корты – играешь в парке или на Санте и любуешься пейзажами – красота, - поделилась эмоциями Диана Третьякова.
Победителями в категории «любители» стали Дмитрий Гамаюнов (Владивосток), Анна Воднева (Южно-Сахалинск). Сильнейшие в категории «PRO» - Игорь Кудряшов (Москва) и Карина Ким (Хабаровск). В парах лидерами стали Игорь Кудряшов (Москва) и Константин Леженин (Южно-Сахалинск), а также Карина Ким и Евгения Кротюк (Москва). Первое место среди смешанных пар заняли Игорь Кудряшов и Наталья Парахина (Южно-Сахалинск).
Всего сахалинцы на турнире завоевали 11 медалей. Награды в категории «любители» взяли Олег Бондаренко (серебро), Данил Моисеев (бронза), Ольга Журихина (серебро) и Анна Княжище (бронза). В парах серебро у Якова Седнева, бронза – у Стефана Жоромского и Марии Гилевой. В смешанных парах второе место заняли Валерия Медведева и Сухроб Мажидов.
Соревнования организованы компанией «Гидрострой». Поддержка тенниса на Сахалине оказывается также в рамках реализации государственной программы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.
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