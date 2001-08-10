Юбилейные скачки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейные XX соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина» пройдут 25 июля в селе Огоньки Анивского района (38-й километр Холмской трассы). В заездах примут участие 29 спортивных пар из Александровска-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Корсакова, Шахтёрска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.

Зрителей ждут яркие выступления в дисциплинах «дерби» и «конкур». В дерби жокеи и их лошади выступят на дистанциях 1200, 1400, 1600, 1800 и 2400 метров. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, отдельно организуют скачки на пони на дистанции 500 метров – это уже полюбившееся зрителям состязание.

Помимо спортивной части для гостей будут работать развлекательные площадки и концертная программа. Церемония открытия начнётся в 11:00, вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников и провести выходной день на празднике конного спорта.