Тихоокеанское
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16:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Юбилейные скачки "Золотая подкова Сахалина" пройдут 25 июля

Юбилейные скачки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейные XX соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина» пройдут 25 июля в селе Огоньки Анивского района (38-й километр Холмской трассы). В заездах примут участие 29 спортивных пар из Александровска-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Корсакова, Шахтёрска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.

Зрителей ждут яркие выступления в дисциплинах «дерби» и «конкур». В дерби жокеи и их лошади выступят на дистанциях 1200, 1400, 1600, 1800 и 2400 метров. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, отдельно организуют скачки на пони на дистанции 500 метров – это уже полюбившееся зрителям состязание.

Помимо спортивной части для гостей будут работать развлекательные площадки и концертная программа. Церемония открытия начнётся в 11:00, вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников и провести выходной день на празднике конного спорта.

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