Сахалинские легкоатлеты взяли два серебра на Спартакиаде учащихся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные легкоатлеты Артур Кохан и Артём Вяткин завоевали две серебряные медали на XIII летней юношеской Спартакиаде учащихся России в Краснодаре. Соревнования собрали около 400 спортсменов из 49 регионов страны. Участники боролись за звание сильнейших в различных легкоатлетических дисциплинах.

По итогам состязаний южносахалинец Артур Кохан стал вторым в метании копья. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, Артём Вяткин из села Малокурильское (Южно-Курильский район) также завоевал серебряную награду – в толкании ядра. Оба спортсмена показали достойные результаты на всероссийских стартах.

Таким образом, сахалинские легкоатлеты привезли с Спартакиады две медали. Тренеры и спортсмены продолжат подготовку к следующим соревнованиям.