Первый этап чемпионата по мотокроссу пройдёт в Холмске 11 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу пройдёт 11 июля в Холмске. Организаторы ожидают более 100 участников – спортсменов разных возрастов из Смирныховского, Томаринского, Долинского, Невельского, Корсаковского и Холмского районов, а также из Южно-Сахалинска. Соревнования соберут как опытных гонщиков, так и юных мотогонщиков.

Церемония открытия начнётся в 10:30, первый старт – в 10:45. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, зрителей ждут зрелищные заезды на трассе. Мотокросс – один из самых динамичных и захватывающих видов мотоспорта, который ежегодно привлекает большое число болельщиков.

Организаторы приглашают всех желающих насладиться соревнованиями по адресу: город Холмск, улица 60 лет Октября. Вход для зрителей свободный. Болельщики смогут поддержать участников и увидеть напряжённую борьбу на трассе.