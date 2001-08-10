На Сахалине пройдут соревнования по скайраннингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в начале следующего месяца состоятся региональные старты для любителей горного бега. Участникам предстоит проверить свои силы на трассах различной протяженности в рамках дисциплины «скайраннинг - гонка».

Соревнования запланированы на 4 июля. Организаторы подготовили для спортсменов две вариантные дистанции, из которых можно выбрать наиболее подходящую по сложности и длине: 12 километров или 21 километр. Местом проведения мероприятия определен лыжно-биатлонный комплекс «Триумф». Именно здесь будет оборудована общая точка старта, и здесь же финишируют все участники независимо от выбранного маршрута.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, эти старты дадут возможность местным атлетам не только посоревноваться в выносливости, но и получить яркие впечатления от активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Организаторы приглашают всех желающих испытать собственные возможности, ощутить прилив бодрости от взаимодействия с природой и присоединиться к этому спортивному событию.