На Сахалине пройдут соревнования по скайраннингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине в начале следующего месяца состоятся региональные старты для любителей горного бега. Участникам предстоит проверить свои силы на трассах различной протяженности в рамках дисциплины «скайраннинг - гонка».
Соревнования запланированы на 4 июля. Организаторы подготовили для спортсменов две вариантные дистанции, из которых можно выбрать наиболее подходящую по сложности и длине: 12 километров или 21 километр. Местом проведения мероприятия определен лыжно-биатлонный комплекс «Триумф». Именно здесь будет оборудована общая точка старта, и здесь же финишируют все участники независимо от выбранного маршрута.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, эти старты дадут возможность местным атлетам не только посоревноваться в выносливости, но и получить яркие впечатления от активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Организаторы приглашают всех желающих испытать собственные возможности, ощутить прилив бодрости от взаимодействия с природой и присоединиться к этому спортивному событию.
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