Тихоокеанское
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10:37, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине назвали победителей регионального этапа Специальной Олимпиады по конному спорту

На Сахалине назвали победителей регионального этапа Специальной Олимпиады по конному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильнейших участников определили на региональном этапе Всероссийской Специальной Олимпиады по конному спорту. Турнир объединил более 20 спортсменов, которые состязались в английской езде, рабочей тропе и выездке. Площадкой для соревнований стал конноспортивный клуб «Золотой Мустанг» в селе Троицком, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Участница Валерия Нищена поделилась, что с детства любит лошадей и мечтает связать с ними всю жизнь. Перед стартом она сильно волнуется, но поддержка тренера помогает спортсменке справляться с эмоциями и двигаться к цели. Победителями в своих категориях стали Арсен Кочоров, Маргарита Епищева, Владимир Подольный, София Пантелеева и Виталий Герасин.

Главный судья Марина Дурова отметила, что адаптивный конный спорт творит чудеса – он помогает детям с ограниченными возможностями и физически, и психологически. Наиболее сложной дистанцией для ребят организаторы назвали рабочую тропу.

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