Школьники из Южно-Сахалинска победили в летнем фестивале ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятие было организовано для школьников, обучающихся в образовательных учреждениях региона, а участие в нем приняли около 50 юных приверженцев здорового образа жизни.

Программа состязаний включала несколько дисциплин. Учащиеся соревновались в стрельбе, прыжках в длину, беге на дистанции 60, 1500 и 2000 метров. Также они выполняли метание мяча, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища за одну минуту, подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, проведение подобных мероприятий способствует популяризации спорта среди молодежи. Что касается итогов фестиваля, то в командном зачете победу одержали южносахалинцы. Золотые награды завоевали Мария Коркина, Даяна Крамаренко, Демид Курбатов, Григор Шухян, Алиса Лихобаба, Милана Денисова, Захар Курбатов и Владислав Чашин.

Серебряными призерами в команде стали представители Холмска: Вероника Даркова, Маргарита Пашинцева, Артем Артеменко, Демид Гончаров, Виолетта Проценко, Софья Сотникова, Ярослав Путинцев и Дмитрий Емельяненко. Бронзу также завоевали холмчане — Виктория Кузакова, Варвара Мартышева, Максим Тимошенко, Егор Румянцев, Карина Папян, Софья Александрова, Егор Кривошеин и Владлен Козлов.

В личном зачете среди юношей четвертой ступени первое место занял южносахалинец Демид Курбатов, среди юношей пятой ступени — Захар Курбатов. Вторые места в этих категориях достались холмчанам Демиду Гончарову и Ярославу Путинцеву. Третьими стали Максим Тимошенко из Холмска и Станислав Политико из Невельска.

Среди девушек четвертой ступени лучшей признана Мария Коркина из Южно-Сахалинска. Среди девушек пятой ступени золото завоевала Алиса Лихобаба (также из областного центра). Серебряные награды в этих категориях получили Варвара Мартышева и Софья Александрова из Холмска. Бронзу взяли Ксения Ипатова из Тымовского и южносахалинка Милана Денисова.