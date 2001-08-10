Школьники из Южно-Сахалинска победили в летнем фестивале ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятие было организовано для школьников, обучающихся в образовательных учреждениях региона, а участие в нем приняли около 50 юных приверженцев здорового образа жизни.
Программа состязаний включала несколько дисциплин. Учащиеся соревновались в стрельбе, прыжках в длину, беге на дистанции 60, 1500 и 2000 метров. Также они выполняли метание мяча, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища за одну минуту, подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, проведение подобных мероприятий способствует популяризации спорта среди молодежи. Что касается итогов фестиваля, то в командном зачете победу одержали южносахалинцы. Золотые награды завоевали Мария Коркина, Даяна Крамаренко, Демид Курбатов, Григор Шухян, Алиса Лихобаба, Милана Денисова, Захар Курбатов и Владислав Чашин.
Серебряными призерами в команде стали представители Холмска: Вероника Даркова, Маргарита Пашинцева, Артем Артеменко, Демид Гончаров, Виолетта Проценко, Софья Сотникова, Ярослав Путинцев и Дмитрий Емельяненко. Бронзу также завоевали холмчане — Виктория Кузакова, Варвара Мартышева, Максим Тимошенко, Егор Румянцев, Карина Папян, Софья Александрова, Егор Кривошеин и Владлен Козлов.
В личном зачете среди юношей четвертой ступени первое место занял южносахалинец Демид Курбатов, среди юношей пятой ступени — Захар Курбатов. Вторые места в этих категориях достались холмчанам Демиду Гончарову и Ярославу Путинцеву. Третьими стали Максим Тимошенко из Холмска и Станислав Политико из Невельска.
Среди девушек четвертой ступени лучшей признана Мария Коркина из Южно-Сахалинска. Среди девушек пятой ступени золото завоевала Алиса Лихобаба (также из областного центра). Серебряные награды в этих категориях получили Варвара Мартышева и Софья Александрова из Холмска. Бронзу взяли Ксения Ипатова из Тымовского и южносахалинка Милана Денисова.
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