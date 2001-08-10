Детский сад

Десять команд детских садов из Анивы, Корсакова, Ногликов, Долинска, Холмска и Южно-Сахалинска приняли участие в региональном этапе пятиборья комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже областного центра в рамках XVI Спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений Сахалинской области, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта.

На областном этапе состязались ребята 6–7 лет. В каждой команде выступали три мальчика и три девочки. Руководитель регионального центра тестирования ГТО Виктор Пальшин отметил, что большинство юных спортсменов уже имеют золотые значки ГТО и достаточно опытны в пятиборье. На трибунах собралось много родителей, которые поддерживали своих детей.

Программа пятиборья включала наклоны вперёд из положения стоя, челночный бег, бег на 30 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и 6-минутный бег. По итогам соревнований первое место завоевала команда детского сада «Ягодка» из Южно-Сахалинска. Серебро взяли воспитанники детского сада «Зелёный остров» из Анивы. Бронзу выиграли спортсмены детского сада «Кораблик» из областного центра.