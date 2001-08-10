Юные сахалинские легкоатлеты отметили День защиты детей спортивным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 50 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Долинска, Анивы, Невельска и Южно-Сахалинска вышли на старт традиционных соревнований по легкой атлетике в легкоатлетическом манеже областного центра. Спортивный праздник посвятили Дню защиты детей, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Юные легкоатлеты испытали свои силы в беге на 60, 100, 400 и 800 метров, метании булавы, а также в прыжках в длину с места и с разбега. Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш отметила, что изюминкой соревнований в этом году стала массовая товарищеская эстафета с участием бойцов специальной военной операции. Организаторы хотели сделать для особенных детей настоящий спортивный праздник.
Одна из участниц, Татьяна Дмитриева, занимается легкой атлетикой четыре года. Девушка поделилась, что в её тренировки входят разминка, бег на 600–700 метров и метание снаряда. Победителями в своих дисциплинах стали 22 спортсмена, среди которых Алина Стекольщикова, Анна Башмакова, Виолетта Селешева, Дарья Бабкина, Диана Чернова, Диана Клипацкая, Татьяна Дмитриева, Маргарита Епищева, Карина Воробьева, Милана Радионова, Ева Хамаева, Вероника Кузнецова, Лолита Генералова, София Евлантьева, Егор Манько, Павел Тежер, Дмитрий Верхотуров, Артем Бондаренко, Дамир Селешев, Тимофей Песоцкий и Владислав Данилецкий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:17 26 Мая Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:57 Вчера Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
- 15:06 29 Мая Сахалинский зоопарк приглашает на экскурсии и показательные кормления
- 11:03 28 Мая Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года
- 11:34 27 Мая Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?