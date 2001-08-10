Юные сахалинские легкоатлеты отметили День защиты детей спортивным праздником

Более 50 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Долинска, Анивы, Невельска и Южно-Сахалинска вышли на старт традиционных соревнований по легкой атлетике в легкоатлетическом манеже областного центра. Спортивный праздник посвятили Дню защиты детей, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Юные легкоатлеты испытали свои силы в беге на 60, 100, 400 и 800 метров, метании булавы, а также в прыжках в длину с места и с разбега. Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш отметила, что изюминкой соревнований в этом году стала массовая товарищеская эстафета с участием бойцов специальной военной операции. Организаторы хотели сделать для особенных детей настоящий спортивный праздник.

Одна из участниц, Татьяна Дмитриева, занимается легкой атлетикой четыре года. Девушка поделилась, что в её тренировки входят разминка, бег на 600–700 метров и метание снаряда. Победителями в своих дисциплинах стали 22 спортсмена, среди которых Алина Стекольщикова, Анна Башмакова, Виолетта Селешева, Дарья Бабкина, Диана Чернова, Диана Клипацкая, Татьяна Дмитриева, Маргарита Епищева, Карина Воробьева, Милана Радионова, Ева Хамаева, Вероника Кузнецова, Лолита Генералова, София Евлантьева, Егор Манько, Павел Тежер, Дмитрий Верхотуров, Артем Бондаренко, Дамир Селешев, Тимофей Песоцкий и Владислав Данилецкий.