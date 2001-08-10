Команда Южно-Сахалинска победила в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России

В течение трёх дней 128 островитян серебряного возраста в составе 16 команд из 15 муниципалитетов Сахалинской области состязались в легкоатлетическом кроссе, настольном теннисе, шахматах, дартсе, выполнении нормативов ГТО, плавании, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорта.

Один из участников соревнований – Николай Поляков из команды «Южно-Сахалинск-2». По результатам стартов он стал победителем в беге на 1 км, третьим в стрельбе и первым в комбинированной эстафете.

- Для меня это уже пятая или шестая Спартакиада. Здесь главное – не результаты, а общение. Само мероприятие дарит ощущение единения с ребятами из разных уголков нашего региона. Это очень важно, оторваться от обыденности, отдохнуть, ну и дополнительно посостязаться, - отметил Николай Васильевич.

На церемонии закрытия «серебряных» спортсменов приветствовали министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова, заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш и председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Сахалинской области Лира Денисова.

- Сегодня все вы – победители! Ваш пример доказывает, что спорт не имеет возрастных границ. Благодарю всех участников за силу духа, стремление к победе и любовь к здоровому образу жизни. Уверена, сильнейшие из вас достойно представят наш регион на всероссийском этапе в Пензе! – сказала Светлана Ходюш.

По итогам состязаний в командном зачёте третье место заняли спортсмены из Поронайска. На второй ступени пьедестала расположилась команда «Южно-Сахалинск-2». Лидерами стали представители «Южно-Сахалинска-1».