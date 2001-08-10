На Сахалине определяют лучших на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовали областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди девушек и юношей до 12, 14 и 16 лет. Более 300 участников из Анивского, Корсаковского, Холмского, Долинского, Поронайского, Макаровского муниципальных округов, а также столицы островного региона сражаются за звание сильнейших.

Сегодня ребята испытали силы в прыжках в длину, метании снаряда, беге на 60 метров, а также эстафете 4x100 м.

- В этом турнире принимаю участие уже не первый раз. Очень нравится бегать короткие дистанции. Специализируюсь на 60 метрах. Настрой - на победу! - отметила южно-сахалинская спортсменка Милана Ижекеева.

Завтра состязания продолжатся. Начало в 11:00 на стадионе «Спартак».

Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.