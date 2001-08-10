Новости спорта Сахалина и Курил

Соревновательный сезон завершили фигуристы на Сахалине

Первенство Сахалинской области по фигурному катанию на коньках «Хрустальный лёд» пошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте

В течение трёх дней на льду учебно-тренировочного центра «Восток» за медали соревнований боролись более 140 юных фигуристов из Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Спортсмены в возрасте 6-17 лет выступали с произвольной и короткой программами в 3-м юношеском, а также 3-м, 2-м и 1-м спортивных разрядах.

