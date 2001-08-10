2 мая Сахалин примет поединок за титул чемпиона мира профессиональной борцовской лиги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев и гостей островного региона приглашают стать свидетелями поединка за чемпионский пояс профессиональной борцовской лиги в весовой категории до 65 кг.

2 мая в 17:00 на ковре Центра единоборств Южно-Сахалинска сойдутся чемпион Европы, двукратный победитель первенства мира, россиянин Ибрагим Ибрагимов и действующий чемпион Азии, победитель первенства мира из Индии Суджит Суджитов.

Также в этот вечер награды оспорят победитель международных турниров Алихан Кцоев (Россия) и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Осман Нурмагомедов (Азербайджан).

Кроме того, болельщиков ждут схватки между призером чемпионатов мира и Азии Абдулмаджидом Кудиевым (Таджикистан) и победителем первенства мира, победителем и призёром различных международных турниров Арипгаджиявом Абдулаевым (Россия).

