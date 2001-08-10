Гимнасты из Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре разыграли медали турнира "Островная сила"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошёл открытый региональный турнир по спортивной гимнастике «Островная сила». Более 70 участников в возрасте от 7 лет и старше из областного центра и Комсомольска-на-Амуре поборолись за медали соревнований.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин обратился к спортсменам с напутствием. Он отметил, что спортивная гимнастика – это характер, дисциплина и стремление к совершенству, а сами соревнования должны стать для участников шагом вперёд. Замглавы минспорта также вручил удостоверение и знак кандидата в мастера спорта России островному гимнасту Максиму Тихомирову.
По итогам состязаний победителями стали семь спортсменов. В Комсомольске-на-Амуре победу одержал Рустам Закавов в третьем юношеском разряде. Все остальные первые места заняли представители Южно-Сахалинска: Даниил Харченко (второй юношеский разряд), Кирилл Шыхмамедов (первый юношеский разряд), Владимир Путиленко (третий спортивный разряд), Алексей Бадыкшанов (второй спортивный разряд), Даниил Кузьменко (первый спортивный разряд) и Максим Тихомиров (кандидат в мастера спорта).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 10:48 Вчера Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 20 Апреля Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 20 Апреля Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?