Гимнасты из Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре разыграли медали турнира

В Южно-Сахалинске прошёл открытый региональный турнир по спортивной гимнастике «Островная сила». Более 70 участников в возрасте от 7 лет и старше из областного центра и Комсомольска-на-Амуре поборолись за медали соревнований.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин обратился к спортсменам с напутствием. Он отметил, что спортивная гимнастика – это характер, дисциплина и стремление к совершенству, а сами соревнования должны стать для участников шагом вперёд. Замглавы минспорта также вручил удостоверение и знак кандидата в мастера спорта России островному гимнасту Максиму Тихомирову.

По итогам состязаний победителями стали семь спортсменов. В Комсомольске-на-Амуре победу одержал Рустам Закавов в третьем юношеском разряде. Все остальные первые места заняли представители Южно-Сахалинска: Даниил Харченко (второй юношеский разряд), Кирилл Шыхмамедов (первый юношеский разряд), Владимир Путиленко (третий спортивный разряд), Алексей Бадыкшанов (второй спортивный разряд), Даниил Кузьменко (первый спортивный разряд) и Максим Тихомиров (кандидат в мастера спорта).