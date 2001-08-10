Сахалинские боксёры завоевали три бронзовые медали на первенстве ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские боксёры завоевали три медали на первенстве Дальневосточного федерального округа. Соревнования среди юниоров 17–18 лет прошли 16 апреля 2026 года.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в турнире участвовали более 100 спортсменов. Островной регион представляли четыре боксёра.
По итогам зрелищных поединков трое из них поднялись на пьедестал. Руслан Крутенков из Корсакова (весовая категория до 51 кг) завоевал бронзу. Южносахалинец Амир Гиёсов (до 54 кг) также взял третье место. Владислав Миронов из Холмска (до 57 кг) принёс региону ещё одну бронзовую награду.
Все три спортсмена показали достойный результат на престижных соревнованиях Дальнего Востока.
