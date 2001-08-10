Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
Новости спорта Сахалина и Курил

Динамовцы определили сильнейших дзюдоистов на турнире в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском завершился VIII Открытый региональный лично-командный турнир по дзюдо «Кубок Сахалинской региональной организации «Динамо». Восемьдесят шесть спортсменов из пяти муниципальных образований области разыграли награды соревнований.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир прошёл на базе спортивной школы имени С.В. Ощепкова. Организаторы провели состязания 16 апреля 2026 года.

В командном зачёте первое место завоевал спортивный клуб самбо и дзюдо «Витязь» из Долинска. Серебряным призёром стала южно-сахалинская спортивная школа самбо и дзюдо. Почётное третье место заняла спортивная школа по греко-римской борьбе из Южно-Сахалинска.

