Объявили предполагаемые даты проведения XXVIII Международного сахалинского лыжного марафона в 2027 году

Сегодня оргкомитет сахалинского марафона сообщил даты проведения стартов в следующем году. Планируется, что соревнования пройдут 27 и 28 февраля 2027 года. Участники вновь пробегут 30 и 50 км свободным и классическим стилями.

- Подготовка к лыжному сезону начинается задолго. Спортсмены уже сейчас начинают планировать график соревнований. Именно поэтому мы объявляем даты проведения уже сейчас, — поделился директор марафона Михаил Шамсутдинов. В этом году марафон состоялся 21-22 февраля. В нем приняли участие порядка двух тысяч человек. Среди спортсменов – любителей были и олимпийские чемпионы – Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

- В этом году марафон проходил перед стартом чемпионата России по лыжным гонкам. Мы рады, что в нем смогли принять участие такие звезды. Здорово, что у спортсменов есть возможность встретить на трассе именитых спортсменов и пообщаться лично. Надеюсь, следующий год снова подарит нам яркие имена и эмоции, - добавил Михаил Шамсутдинов.

Напомним, Международный сахалинский лыжный марафон входит в серию лыжных марафонов Russialoppet.