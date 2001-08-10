На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Соревнования принимает Центр водных видов спорта «Волна».
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участие в турнире подтвердили более 240 спортсменов. Они представляют девять регионов Дальнего Востока: Бурятию, Забайкальский, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Якутию.
Соревнования продлятся четыре дня и завершатся 21 марта. Программа включает 30 индивидуальных дисциплин и эстафеты. По итогам стартов сформируют сборную Дальневосточного округа. Она примет участие в Кубке России и первенствах страны среди юношей и юниоров.
Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин отметил, что такие старты должны проходить в самом современном бассейне на Дальнем Востоке. Инфраструктура «Волны» позволяет проводить соревнования всероссийского уровня. До конца года здесь примут еще около десяти крупных мероприятий по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, включая отбор на чемпионат мира в декабре.
Украшением турнира стало участие титулованных пловцов. Иван Кожакин из Магаданской области — чемпион мира в эстафете, заслуженный мастер спорта, рекордсмен России. Спортсмен признался, что ему всегда нравится на Сахалине. Бассейн очень приятный, вода плотная и хорошая. Пловец настраивается на высокие результаты. В предварительном заплыве он показал время всего на две десятых от рекорда страны. Основные дистанции Ивана - 50 и 100 метров брассом. Стометровку он называет самой тяжелой, требующей техники и тактики. Спортсмен также порадовался, что подрастает прогрессирующая молодежь.
Участница из Владивостока Ульяна Темникова выступает на Сахалине уже второй раз. Она высоко оценила условия состязаний. Вода шикарная, легкая и теплая, плыть очень комфортно. Обстановка суперская, люди приятные, все располагает к хорошему результату. В первый день Ульяна плыла 50 метров брассом и осталась довольна выступлением — все получилось так, как задумывала.
Торжественные церемонии награждения победителей и призеров будут проходить ежедневно после финальных заплывов. Вход для зрителей свободный. Нужно только получить QR-код на сайте sakhticket.ru.
Прямая трансляция первого дня чемпионата и первенства ДФО доступна в соцсетях. Сопровождать трансляцию будет спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Андрей Симонов.
