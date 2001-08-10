Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовало первенство Сахалинской области по фигурному катанию. На три дня ледовая арена УТЦ «Восток» стала местом притяжения для юных спортсменов из нескольких регионов Дальнего Востока.
Участниками соревнований стали более 170 фигуристов. География обширна: на лед вышли представители Хабаровска, Уссурийска, Артёма, а также сахалинских городов - Холмска, Макарова и Южно-Сахалинска.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, эти старты имеют важное значение для подведения итогов сезона. Для многих спортсменов первенство станет ступенью к попаданию в основной состав региональной сборной.
- По результатам соревнований можно оценить ту работу, которая была проделана за сезон. Это возможность получить необходимый опыт и подтвердить свою готовность к новым стартам. Для сахалинских фигуристов это еще и шанс попасть в сборную области, что добавляет ответственности, - подчеркнул главный судья соревнований Павел Самохин.
В течение трех дней участники будут демонстрировать свое мастерство, исполняя короткие и произвольные программы. Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях.
Особого внимания удостоились юные фигуристки из Макарова. Для воспитанниц местной спортшколы это дебют на соревнованиях такого уровня. Отделение фигурного катания в Макарове открылось лишь в прошлом году, и сейчас его ученицы делают первые шаги на большой спортивной арене.
- Я записалась в секцию, как только она открылась. Очень волнуюсь перед выступлением, но хочется показать всё, чему научилась. Главная задача - чисто откатать программу, справиться с эмоциями и не упасть. Постараюсь сделать всё на отлично, - поделилась впечатлениями воспитанница макаровской спортшколы Милана Белашова.
Первенство проводится в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.
Еще материалы в рубрике:
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
09:59 Сегодня Сахалинская прокуратура проведет прием граждан
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
