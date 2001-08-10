Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре стартовало первенство Сахалинской области по фигурному катанию. На три дня ледовая арена УТЦ «Восток» стала местом притяжения для юных спортсменов из нескольких регионов Дальнего Востока.

Участниками соревнований стали более 170 фигуристов. География обширна: на лед вышли представители Хабаровска, Уссурийска, Артёма, а также сахалинских городов - Холмска, Макарова и Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, эти старты имеют важное значение для подведения итогов сезона. Для многих спортсменов первенство станет ступенью к попаданию в основной состав региональной сборной.

- По результатам соревнований можно оценить ту работу, которая была проделана за сезон. Это возможность получить необходимый опыт и подтвердить свою готовность к новым стартам. Для сахалинских фигуристов это еще и шанс попасть в сборную области, что добавляет ответственности, - подчеркнул главный судья соревнований Павел Самохин.

В течение трех дней участники будут демонстрировать свое мастерство, исполняя короткие и произвольные программы. Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях.

Особого внимания удостоились юные фигуристки из Макарова. Для воспитанниц местной спортшколы это дебют на соревнованиях такого уровня. Отделение фигурного катания в Макарове открылось лишь в прошлом году, и сейчас его ученицы делают первые шаги на большой спортивной арене.

- Я записалась в секцию, как только она открылась. Очень волнуюсь перед выступлением, но хочется показать всё, чему научилась. Главная задача - чисто откатать программу, справиться с эмоциями и не упасть. Постараюсь сделать всё на отлично, - поделилась впечатлениями воспитанница макаровской спортшколы Милана Белашова.

Первенство проводится в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.