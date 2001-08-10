Девять медалей завоевали сахалинские каратисты на "Петербургской весне"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные спортсмены достойно представили регион на престижных соревнованиях по каратэ. Сахалинская сборная завоевала девять медалей на турнирах «Петербургская весна», вернувшись домой с впечатляющим результатом.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, состязания прошли в концертно-выставочном зале «Экспофорум» и собрали более полутора тысяч участников. География турнира оказалась обширной: на татами вышли представители 45 российских регионов и 15 иностранных государств. Честь островного региона защищали каратисты из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска.
В жесткой конкурентной борьбе с мастерами из десятков регионов и зарубежных стран сахалинская команда сумела пробиться в элиту, заняв высокое седьмое место в общекомандном зачете. Шесть наград было завоевано на международных и всероссийских стартах, посвященных памяти В.Н. Конева, и еще три медали спортсмены взяли на турнире среди участников с нарушением слуха.
Ярче всего в международных соревнованиях проявил себя Никита Большаков. Выступая в весовой категории до 60 кг среди мужчин, сахалинец провел пять поединков и в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала, став чемпионом международного турнира.
На всероссийских соревнованиях золотые медали завоевали Максим Мышев (юноши 14-15 лет, до 63 кг) и Артём Бажутов (юноши 12-13 лет, до 55 кг). Серебряными призерами стали Валерия Дьякова (юниорки 18-20 лет, свыше 68 кг) и Вячеслав Хан (юноши 14-15 лет, до 52 кг). Бронзовую медаль в копилку сборной добавил Тимофей Парамонов, занявший третье место в категории «юноши 12-13 лет, до 45 кг».
На международном турнире среди спортсменов с нарушением слуха отличился Даниил Сафин. Каратист завоевал сразу две бронзовые награды: в ката среди мужчин и в кумитэ в весовой категории до 84 кг. Кроме того, чемпионом всероссийского турнира стал Иван Власов, который занял первое место в категории «ката, юноши 14-18 лет».
