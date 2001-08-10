Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 марта в Южно-Сахалинске в рамках Фосагро чемпионата России по лыжным гонкам состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 км. Это была заключительная, пятая по счету командная гонка турнира.

На старт вышли двенадцать эстафетных четверок. Главных претендентов на камчатского краба, которого по предложению губернатора области Валерия Лимаренко, вручают чемпионам, можно было очертить заранее. Это Татарстан-1, Тюменская область-1, Татарстан-2, Ленинградская область, ХМАО-Югра, Красноярский край.

- Команда очень хорошая, все ребята сильные. Я думаю, что будем сражаться за победу, - ванговал перед гонкой Константин Тиунов из команды ХМАО.

- Тяжело подобрать мазь. Тем более что пошел свежий снег, - рассуждал Антон Тимашов, который бежал на первом этапе за Татарстан-1.

- Моя сильная сторона – «классика», поэтому меня поставили на второй этап. Надо будет пробовать уходить в отрыв, - добавил его партнер по команде Сергей Ардашев.

В этот раз эстафета началась с драмы. Один из фаворитов отвалился уже в начале гонки. У Виктор Жуля (Красноярский край) в небольшом столкновении случайно вырвали крепление на лыже, и ему понадобилось довольно много времени, чтобы привести инвентарь в порядок. Все остальные успели далеко умчаться вперед. Жуль не сошел, но догнать пелотон было уже нереально.

- Во второй гонке подряд у меня на подъеме отлетает крепление. Плохая закономерность. Нужно разбираться, найти причину, - сказал лыжник после финиша.

К концу первого этапа вперед вырвались пять команд (Тюменская область, Татарстан-1, Ленинградская область, Татарстан-2, Коми-1), бежавших очень плотной группой. Их преследовал ХМАО-Югра, отставший на 17 секунд.

Постепенно Константин Тиунов догнал «великолепную пятерку», но потратил много сил и не смог удержать темп лидеров. Подвел инвентарь и команду Ленинградской области-1, которая постепенно отставала.

Тем временем в мини-отрыв умчался Алексей Червоткин (Тюменская область-1), опередивший Сергея Ардашева (Татарстан-1) на три секунды.

- Вот за что уважаю Червоткина! Никогда не «рюкзачит» в эстафетах. Всегда пытается сделать отрыв. Не всегда удаётся, но старается, - прокомментировал один из болельщиков.

- Как-то непонятно. На первом круге было вроде бы легко, но второй круг пришлось уже терпеть, - проанализировал свои ощущения Алексей Червоткин.

На третьем этапе лидеров осталось четверо (две команды Татарстана, Тюменская область-1, Коми-1). Эта группа оторвалась от остальных, оставив медальную интригу на заключительный этап.

- Никто не вышел помочь. Весь этап лидировал. Не получилось разорвать группу лидеров, - сказал Денис Спицов, бежавший за Тюменскую область-1 на третьем этапе.

Все решилось на последней прямой. Сергей Забалуев включил космическую скорость и опередил Александра Большунова на 0,1 секунды. Это цена победы! Вместе с Забалуевым золотым наградам радуется команда Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов).

- Эта гонка дала мне много новых эмоций. Хочу сказать огромное спасибо всей команде! – радуется Андрей Ларьков.

- Ощущения невероятные. Всё это так внезапно, - не может подобрать слова Владислав Осипов.

- Очень тяжело лично для меня. Только утром узнал, что бегу, - Денис Филимонов еще не осознал произошедшее.

- Когда летел сюда, было не очень состояние. Было тяжело. Не хотелось уезжать без медали. И сегодня спасибо команде! – улыбнулся золотой финишёр Сергей Забалуев.

Александр Большунов в этот раз остался с серебром вместе с Антоном Тимашовым, Сергеем Ардашевым и Иваном Горбуновым (Татарстан-1). Бронза отправляется в Республику Коми (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров).

- Сегодня эстафета для меня могла не состояться. У меня два дня назад была температура 38 градусов. Бронза для нас – это очень важно. Коми давно не была в призерах в эстафете, - подытожил Илья Порошкин.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.