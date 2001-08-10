Сахалин первым из дальневосточных регионов примет чемпионат России по фристайлу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной регион получил право проведения национального первенства по фристайлу, которое впервые состоится на Дальнем Востоке. Зрелищные соревнования в дисциплинах «могул» и «парный могул» пройдут на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске с 17 по 19 марта. Участие в турнире примут более 80 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, заезды будут проходить ежедневно с девяти утра до трех часов дня на трассе «Армейка», расположенной у средней станции комплекса. Организаторы приглашают всех любителей активного отдыха поддержать участников и увидеть борьбу ведущих фристайлистов России.
Соревновательная программа начнется 17 марта с квалификационных заездов в могуле среди женщин и мужчин. На следующий день спортсмены разыграют медали в финалах этой дисциплины. Завершится чемпионат 19 марта финальными стартами в парном могуле, после которых состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров.
Стоит отметить, что это не первый опыт проведения крупных стартов по фристайлу на Сахалине. В январе 2025 года «Горный воздух» уже принимал этап Кубка России в той же дисциплине. Тогда на склоне «Армейка» за награды боролись более 30 сильнейших фристайлистов. Тот турнир подтвердил высокий уровень готовности сахалинской трассы к проведению соревнований всероссийского масштаба.
Ознакомиться с подробным расписанием чемпионата России можно на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 Сегодня Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:00 Сегодня На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков
09:25 Сегодня Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:46 27 Февраля Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
10:53 27 Февраля Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 Вчера Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Вчера На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 3 Марта Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?