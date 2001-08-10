Сахалин первым из дальневосточных регионов примет чемпионат России по фристайлу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион получил право проведения национального первенства по фристайлу, которое впервые состоится на Дальнем Востоке. Зрелищные соревнования в дисциплинах «могул» и «парный могул» пройдут на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске с 17 по 19 марта. Участие в турнире примут более 80 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, заезды будут проходить ежедневно с девяти утра до трех часов дня на трассе «Армейка», расположенной у средней станции комплекса. Организаторы приглашают всех любителей активного отдыха поддержать участников и увидеть борьбу ведущих фристайлистов России.

Соревновательная программа начнется 17 марта с квалификационных заездов в могуле среди женщин и мужчин. На следующий день спортсмены разыграют медали в финалах этой дисциплины. Завершится чемпионат 19 марта финальными стартами в парном могуле, после которых состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Стоит отметить, что это не первый опыт проведения крупных стартов по фристайлу на Сахалине. В январе 2025 года «Горный воздух» уже принимал этап Кубка России в той же дисциплине. Тогда на склоне «Армейка» за награды боролись более 30 сильнейших фристайлистов. Тот турнир подтвердил высокий уровень готовности сахалинской трассы к проведению соревнований всероссийского масштаба.

Ознакомиться с подробным расписанием чемпионата России можно на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области.