Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на трассах чемпионата России по лыжным гонкам разыграли медали в женской эстафете 4 по 7,5 километра. За победу боролись двенадцать команд из разных регионов страны.
Перед стартом специалисты отмечали, что в эстафете результат складывается из множества факторов: высокой скорости на каждом этапе, правильной расстановки участниц с учетом стиля бега, качественной работы сервисменов и четкости передачи. Вносила свои коррективы и переменчивая сахалинская погода. Как пояснил тренер сборной России Пётр Седов, если накануне спортсменки бежали совсем без мази, то в день соревнований появились варианты в выборе смазки, что делало гонку еще более непредсказуемой. Фаворитами называли команды Татарстана, Коми, ХМАО и Тюмени, а темной лошадкой – Ленинградскую область.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, первый этап увереннее других прошла команда Коми-1. С небольшим отставанием эстафету передавали Татарстан-1, Тюменская область-1, Удмуртия и Ленинградская область-1. Представительница сахалинской команды Анна Кожинова уступила лидерам около 32 секунд. По словам Христины Мацокиной из Татарстана-1, на стартовом отрезке соперницы приглядывались друг к другу и не спешили вырываться вперед, и только ближе к финишу Дарья Канева смогла создать небольшой задел.
На втором этапе сформировалась лидирующая группа из пяти команд. Вперед неожиданно вырвалась Людмила Горбунова из Татарстана-1, которая в детстве побеждала на соревнованиях по хип-хопу, но в лыжах также демонстрирует яркое катание. К передаче эстафеты тройку лидеров составляли Тюменская область-1, Ленинградская область-1 и Татарстан-1. Участница из Ленинградской области Елизавета Маслакова отметила, что в такую погоду огромное значение имеет тактика, и на трассе может случиться что угодно.
События третьего этапа подтвердили эти слова. Мария Истомина из Ленобласти и Карина Гончарова из Тюмени совершили большой отрыв от преследователей. Команда Коми-1 проигрывала им уже 42 секунды, а Татарстан-1, за который на последний этап выходила сама Вероника Степанова, отставал более чем на минуту.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова бросилась в погоню и на первом же круге отыграла почти полминуты. Однако разрыв был слишком велик, и Татарстану пришлось довольствоваться бронзой. В это время Елизавета Пантрина из Тюменской области перед финишным спуском создала себе комфортное преимущество и финишировала первой, принеся золото своей команде. Вместе с ней чемпионками стали Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова и Карина Гончарова.
Серебряные награды завоевали лыжницы Ленинградской области (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева). Сахалинская команда в составе Анны Кожиновой, Вероники Дробитько, Дарьи Нечипоренко и Софьи Кузнецовой вошла в десятку сильнейших.
Соревнования проходят в рамках трехлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
