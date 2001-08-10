В Южно-Сахалинске прошло зимнее первенство по лёгкой атлетике среди ветеранов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска состоялось открытое первенство Сахалинской области по лёгкой атлетике среди ветеранов. За награды боролись более 50 спортсменов из областного центра, Корсакова, Анивы и Поронайска.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, соревнования такого формата прошли в регионе впервые. Ранее спортсмены старшего возраста состязались только на летних стадионах из-за отсутствия крытого комплекса. С открытием нового манежа на улице Горького у поклонников спорта «серебряного возраста» появилась возможность круглогодично тренироваться и участвовать в зимних стартах.

Главный судья соревнований, мастер спорта Наталья Шапкина, подчеркнула значимость события. По её словам, раньше первенство проводили раз в году летом, а теперь появилась надежда, что войдут в норму и зимние, и летние старты. Она отметила, что собралось около полусотни участников — для первого раза это отличный результат, даже немного неожиданный, ведь зимой обычно никто не готовился.

Участники соревновались в пяти дисциплинах: беге на 60, 400, 800 и 3000 метров, а также в толкании ядра. Возрастные группы делились с шагом в пять лет — от 35 лет и старше, причём у женщин ветеранский возраст начинается с 30 лет.

Одной из самых титулованных участниц стала Лариса Жук, выступавшая в категории 50-54 года. Она недавно вернулась с Всемирных игр ветеранов в Абу-Даби, где завоевала две награды. На сахалинском первенстве Лариса финишировала первой на дистанции 400 метров. Она призналась, что хочется показывать результаты, хотя разница в часовых поясах даёт о себе знать. Главное — слушать организм, разминаться и думать о здоровье. Тем, кто хочет начать бегать после тридцати, спортсменка посоветовала начинать спокойно, без резких нагрузок.

В мужском спринте на 60 метров среди участников 40-44 лет лучший результат продемонстрировал Валерий Черняев (7,7 секунды). В возрастной категории 35-39 лет первенствовал Алексей Москальчук (8,35 секунды), а в группе 45-49 лет отличился Павел Детинченко. Павел, имеющий восьмилетний стаж занятий спринтом, в этот раз дебютировал в толкании ядра и занял вторую позицию в своей возрастной категории. Он высоко оценил условия нового манежа, отметив, что дорожка отличная, колодки удобные — всё на высоком уровне. Спортсмен подчеркнул, что главное — беречь себя от травм, потому что с возрастом связки требуют особого внимания, но соревноваться здесь одно удовольствие.

На дистанции 3000 метров у женщин в категории 50-54 года первой стала Марина Солодова из Анивы. У мужчин на трёхкилометровке среди 35-39 лет лучший результат показал Роман Трубецкой (9 минут 38,45 секунды), в группе 40-44 года победил Юрий Лагун (9 минут 39,88 секунды), а среди 45-49 лет — Алексей Жижикин (11 минут 32,82 секунды).

В толкании ядра у мужчин 40-44 года первое место занял Олег Попов (8 метров 90 сантиметров), у спортсменов 45-49 лет — Павел Детинченко (7 метров 94 сантиметра), у 35-39 лет — Алексей Москальчук (8 метров 9 сантиметров).