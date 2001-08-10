Сахалинские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Сахалинской области успешно выступила на чемпионате Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Улан-Удэ Республики Бурятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион представили десять сильнейших гимнасток в индивидуальном многоборье и сборная команда в групповых упражнениях. По итогам командного зачёта островные гимнастки стали обладательницами бронзовых медалей. В общий результат вошли выступления шести спортсменок: Виолетты Цой, Аллы Ли, Ульяны Титовой, Ирины Морозовой, Вероники Сидоренковой и Елизаветы Кукушкиной.

В групповых упражнениях сахалинская сборная также поднялась на третью ступень пьедестала. Бронзу принесли Виолетта Цой, Ирина Юн, Диана Искра, Софья Серых, Ульяна Титова и Елизавета Кукушкина. Отдельным достижением стала успешная квалификация Виолетты Цой на чемпионат России по художественной гимнастике: она заняла пятое место в финале многоборья.