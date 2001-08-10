На Сахалине стартовал региональный чемпионат по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по плаванию стартовал в центре водных видов спорта «Волна» Южно-Сахалинска. Более 200 спортсменов из Курильска, Охи, Корсакова, Поронайска и Южно-Сахалинска демонстрируют свое мастерство на дистанциях от 50 до 1500 метров в вольном стиле, брассом, на спине, баттерфляем, а также в комплексном плавании, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

- Поздравляю участников с открытием чемпионата! Это важная ступень в реализации целей для многих спортсменов и их тренеров. Желаю удачи и легкой воды, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Рефери соревнований Артем Золотарев отметил, что состязания являются отборочными на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа с 18 по 21 марта, где будет сформирована сахалинская сборная для дальнейшего участия на всероссийских стартах.

- Я заняла второе место и результатом довольна, баттерфляй - один из самых сложных и энергозатратных стилей. Занимаюсь плаванием около 10 лет и не планирую останавливаться. Впереди меня ждут еще большие результаты, - поделилась эмоциями Аминат Балкарова из Курильска.