Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение двух дней в спортивном комплексе «Гидрострой» шла борьба за награды состязаний среди взрослых и детей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первый день звание сильнейших оспаривали взрослые игроки в настольный теннис. По итогам состязаний победителями стали Дмитрий Тен и Екатерина Веденцева.

Далее к теннисным столам вышли спортсмены в возрасте 2011 года рождения и моложе. Медали разыгрывали среди 30 ребят из Южно-Сахалинска, Долинска и села Троицкого.

- Не может не радовать, что такое количество детей выбирает наш вид спорта. Сегодня самый юный из них - 2018 года рождения, только пошёл в первый класс. Сам турнир проводится для новичков. Здесь, в основном, ребята, которые пришли в настольный теннис менее полугода назад, - поделилась подробностями главный судья соревнований Людмила Бондарь.

Среди начинающих спортсменок - восьмилетняя Екатерина Радчук из Южно-Сахалинска.

- Около четырёх месяцев назад мама узнала, что у подруги дочка занимается настольным теннисом, и предложила мне тоже попробовать. Я согласилась и мне понравилось. Здесь можно играть очень активно, бегать, нужна хорошая реакция, - рассказала Екатерина.

По результатам соревнований среди юношей и девушек победу одержали Вадим Борисов и Виктория Ким, среди мальчиков и девочек - Ростислав Магдолинский и Милана Чан.

Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Спорт России».