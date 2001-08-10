Тихоокеанское
Двух братьев на Сахалине осудили на длительные сроки за убийство во время конфликта
Шестой тур чемпионата России по волейболу пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17 по 21 декабря в Южно-Сахалинске пройдут матчи 6 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А"!

Волейбольная команда "Сахалин" сыграет с командами "Динамо-Метар-2" из Челябинска и "Динамо-Уфимочка БашГАУ" из Уфы

 Расписание матчей:

17 декабря 19:00 - "Сахалин" - "Динамо-Метар-2"

18 декабря 19:00 - "Сахалин" - "Динамо-Уфимочка БашГАУ"

20 декабря 18:00 - "Динамо-Метар-2" - "Сахалин"

21 декабря 18:00 - "Динамо-Уфимочка БашГАУ" - "Сахалин"

Каждый день для зрителей бесплатный розыгрыш призов от партнёров мероприятия - магазинов "Северная звезда", "Главный Рыболовный", "Keautу", барбершопа "DEPARTAMENT", пиццерии "Сказка" и центра спортивной экипировки "Территория спорта"!

Матчи пройдут в учебно-тренировочном центре "Восток", проспект Мира 501

