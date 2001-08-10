Сахалинские каратисты завоевали 26 медалей на международном турнире в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых медали на международном турнире по киокусинкай памяти Шихана Валерия Пукаса. Престижные соревнования, объединившие в Хабаровске более 1000 участников из 19 стран, принесли островной команде 26 наград различного достоинства, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Наивысших результатов достигли Александр Амбражевич, Ева Черноусова и Тимур Им, одержавшие победы в своих категориях. Таисия Такиева продемонстрировала особые достижения, получив две золотые и одну серебряную награды. Матвей Веселовский пополнил общий результат команды золотой и серебряной медалями.

На вторую ступень пьедестала поднялись Надежда Дехтелинская, София Иванушкина и Тимур Мамаев, завоевавший два серебра. Бронзовыми призерами соревнований стали Татьяна Барсукова, Кирилл Хе, Диана Черенда, Алевтина Иванушкина, Максим Гусев, Ксения Родионова, Денис Ли, Тимур Кудлай, Дарья Шихова, Дмитрий Дзюин и Андрей Массензи.

- Высокий уровень конкуренции на турнире предъявлял серьезные требования к участникам: для достижения призовых мест спортсменам необходимо было провести по три-четыре поединка, каждый из которых требовал полной мобилизации сил. Стабильные результаты островных каратистов стали следствием планомерной подготовки, которая осуществлялась начиная с летнего периода, - отметил председатель сахалинской федерации киокусинкай, сенсей Никита Шимко.