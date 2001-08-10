На Сахалине определили сильнейших каратистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по каратэ прошли в Южно-Сахалинске. Более 400 спортсменов из Южно-Курильска, Холмска, Невельска, поселка Горнозаводск и областного центра приняли участие в состязаниях, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам напряженных боев регионального первенства в дисциплинах «ката» и «кумите» среди мальчиков и девочек 10-11 лет и 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и 18-20 лет абсолютными победителями стали Снежанна Семкова, Федор Прилепский, Василиса Акимова, Элина Шутова, Кирилл Пак, Анна Цой, Артем Воротынов, Никита Ким, Дарья Гук, Ульяна Старикевич, Ангелина Борисовская, Алина Старых, Владимир Гладышев, Максим Тимошенко, Артур Купча, Данил Бевзенко, Никита Павлихин, Арина Авакян, Ева Синцова, Луиза Мурзакулова, Яна Брюханова, Мансур Хадуев, Андрей Сайто, Владислав Сафронов, Климентий Яровый, Тимофей Масюков, Екатерина Кин, Ирина Таджибаева, Анжелика Сатинова, Ирина Дьяконова, Иван Полежайкин, Максим Мышев, Ростислав Тян, Артур Авакян, Вячеслав Болмусов, Эльярбек Мырзаев и Максим Рыбкин в своих весовых категориях соответственно.

По результатам чемпионата лучшими в возрастных категориях мужчины и женщины стали Эвелина Соломатова, Никита Ким, Валерия Дьякова, Жанна Костюшкина, Константин Коковуров, Никита Большаков, Евгений Сон и Семён Губайдуллин.

Победителей чемпионата ждет новый вызов — защита чести Сахалина на всероссийском уровне в 2026 году.

Чемпионат был посвящен светлой памяти заслуженного работника физкультуры и спорта Андрея Петровича Литвина, а Первенство — символу сплоченности, Дню народного единства.