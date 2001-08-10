В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по бадминтону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На базе Учебно-тренировочного центра «Восток» прошло открытое первенство Сахалинской области по бадминтону «Сахалинские надежды».
За медали боролись 24 команды 2008-2015 годов рождения из Южно-Сахалинска и Корсакова.
- Бадминтон в Сахалинской области демонстрирует положительную динамику. В последние годы отмечается рост количества соревнований, увеличение числа занимающихся в секциях и повышение уровня подготовки спортсменов. Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского бадминтона, что создаёт крепкую основу для будущих достижений, - рассказал председатель областной федерации бадминтона Сергей Долгов.
Каждый матч в турнире проходил до двух побед в геймах. Медали соревнования разыгрывали в одиночном и парном разрядах.
- Я занимаюсь бадминтоном уже несколько лет. Помню, как попробовала впервые - и сразу же поняла, что это моё! К этим соревнованиям мы с командой готовились очень усердно: постоянные тренировки в школе, игра в разных парах. Всё это помогло нам быть готовыми к любым неожиданностям на корте,- поделилась участница соревнований из Южно-Сахалинска Мария Щербаченко.
Среди мальчиков в старшей и младшей возрастных группах соревнования проводились по круговой системе, по итогам которых и были определены победители и призёры.
Среди девочек в обеих возрастных категориях участницы были разделены на две подгруппы. По результатам группового этапа команды, занявшие первое и второе места в каждой подгруппе, вышли в финальную стадию, где в стыковых матчах разыграли между собой первое и второе места.
Мероприятие организованно в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
