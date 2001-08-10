Сахалинская команда готовится к первому международному турниру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов встретился с юными хоккеистами команды «Сахалин» накануне первого международного турнира «Золотая шайба». Главная интрига предстоящих соревнований заключается в том, что островной регион впервые принимает турнир такого уровня, а в составе сахалинской команды выступает единственная девушка — защитник Елизавета Сильченко.

На встрече с командой, в которую вошли 17 спортсменов 2012-2013 годов рождения из Холмска и Южно-Сахалинска, министр спорта вручил юным хоккеистам номерные игровые майки. Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, Подшивалов напутствовал спортсменов, подчеркнув, что джерси символизируют честь представлять регион на международной арене.

Елизавета Сильченко, единственная девушка в команде, поделилась своими ожиданиями от турнира: «С мальчишками играть тяжело, с каждым годом всё сложнее. В планах – продолжать выступать и попасть в МХЛ, играть за «Сахалин». Участвовать в международных соревнованиях очень круто, можно получить серьёзный опыт». Юная защитница уверенно заявила о победном настрое команды.

Международный турнир «Золотая шайба» пройдет в Южно-Сахалинске со 2 по 8 октября, собрав 12 команд из России, Казахстана и Китая. Право принять соревнования островной регион получил после победы команды «Сахалин» на прошлогоднем турнире. Церемония открытия состоится 2 октября в 16:30 во Дворце спорта «Кристалл», вход для болельщиков свободный.