Сахалин впервые принял турнир по кёрлингу в серии всероссийских любительских стартов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске успешно завершились трехдневные соревнования по кёрлингу в рамках Открытого Кубка Дальнего Востока «Sakhalin Cup 2025», которые впервые прошли на Сахалине в формате всероссийской серии любительских стартов. Главная интрига турнира заключалась в распределении 18 сильнейших команд из разных регионов России по трем дивизионам, где развернулась напряженная борьба за медали.

Соревнования состоялись на базе учебно-тренировочного центра «Восток», собрав коллективы из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Приморского и Хабаровского краев, а также Сахалинской области. После предварительного этапа организаторы разделили участников на три дивизиона — «Крабы», «Икра» и «Морской гребешок», в каждом из которых команды боролись за первенство.

Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в группе «Крабы» победу одержал столичный коллектив «У Палыча», опередивший сахалинскую команду «Восток 65» и красноярское «Пламя 85». В дивизионе «Икра» золото завоевали сахалинцы из команды «Остров», серебро взяла «Кнопка» из Красноярского края, а бронзу — красноярский клуб «Аванте». В группе «Морской гребешок» лучшими стали москвичи «7 Вершин», второе место занял приморский коллектив «АП», а третье — сахалинский «Коммунальный лёд».

Победа в турнире позволяет кёрлингистам зарабатывать рейтинговые баллы для участия в финальной части всероссийской серии, которая пройдет в конце года в Сочи. Успешное проведение «Sakhalin Cup 2025» открывает новые перспективы для развития кёрлинга на Сахалине и укрепления спортивных связей между регионами Дальнего Востока и другими частями страны.