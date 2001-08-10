Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник сахалинской школы муай-тая Глеб Соловьёв вернулся с бронзовой медалью с первенства мира среди юношей, которое проходило в Абу-Даби. Спортсмен повторил свой успех 2023 года, снова поднявшись на пьедестал престижных международных соревнований.
Турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов собрал рекордное количество участников - более 1200 спортсменов из 100 стран. Глеб Соловьёв выступал в самой тяжелой весовой категории (свыше 81 кг) среди юношей 14-15 лет. Его путь к медали начался с уверенной победы в четвертьфинале над представителем Судана, которого сахалинец победил досрочно уже во втором раунде.
В решающем полуфинальном поединке островному бойцу противостоял сильный соперник из Египта. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, бой проходил в напряженной и равной борьбе, но победу в нем одержал египтянин. Это поражение не позволило Соловьёву побороться за золото, но принесло ему почётную бронзовую награду первенства мира.
Нынешний успех стал для Глеба Соловьёва уже вторым на мировом уровне. В 2023 году он стал победителем аналогичного юношеского первенства мира, которое проходило в турецком Кемере. Тогда сахалинский боец выступал в весовой категории свыше 71 кг. Спортсмена тренирует Эдуард Мухамедшин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Сахалинцам представят книги дружественных стран России
09:28 Сегодня На Сахалине за сутки оштрафовали более 900 водителей за не пристегнутые ремни безопасности
09:24 Сегодня На Камчатке забраковали полторы тонны некачественной горбуши
10:30 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска проверил ход капитального ремонта дворов на Амурской и Сахалинской
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 11:19 Сегодня Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
- 14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 24 Сентября Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?