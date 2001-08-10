Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник сахалинской школы муай-тая Глеб Соловьёв вернулся с бронзовой медалью с первенства мира среди юношей, которое проходило в Абу-Даби. Спортсмен повторил свой успех 2023 года, снова поднявшись на пьедестал престижных международных соревнований.

Турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов собрал рекордное количество участников - более 1200 спортсменов из 100 стран. Глеб Соловьёв выступал в самой тяжелой весовой категории (свыше 81 кг) среди юношей 14-15 лет. Его путь к медали начался с уверенной победы в четвертьфинале над представителем Судана, которого сахалинец победил досрочно уже во втором раунде.

В решающем полуфинальном поединке островному бойцу противостоял сильный соперник из Египта. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, бой проходил в напряженной и равной борьбе, но победу в нем одержал египтянин. Это поражение не позволило Соловьёву побороться за золото, но принесло ему почётную бронзовую награду первенства мира.

Нынешний успех стал для Глеба Соловьёва уже вторым на мировом уровне. В 2023 году он стал победителем аналогичного юношеского первенства мира, которое проходило в турецком Кемере. Тогда сахалинский боец выступал в весовой категории свыше 71 кг. Спортсмена тренирует Эдуард Мухамедшин.