В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска объявила сбор предложений по наименованию нового бетонного скейт-парка. В адрес департамента информационной политики горожане прислали более 100 писем, в которых предложили 235 названий для спортивного объекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Самыми популярными стали названия, связанные с морской тематикой и островной идентичностью Сахалина, а также с динамикой экстремальных видов спорта.
Итак, к народному голосованию допущены варианты: Волна, Радиус, Экстрим, Вершина, Прибой, Цунами, Адреналин.
Проголосовать за понравившийся вариант можно, позвонив по номеру +7(4242) 300-960. Во избежание накруток, отдать свой голос можно один раз. Голосование завершится 30 сентября, затем будут подведены итоги. Победителем станет вариант, набравший наибольшее количество голосов.
Первая очередь современного скейт-парка была открыта в конце августа южной части города выше улицы Горького. Объект площадью более 1400 кв. метров уже стал популярным местом отдыха для горожан всех возрастов. Здесь установлены модули для тренировок на самокатах, скейтбордах, велосипедах BMX и роликовых коньках. Фигуры спроектированы для комфортных занятий как новичков, так и профессионалов.
