Сахалинские участники СВО завоевали медали на всероссийском турнире по армрестлингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Гатчине подвели итоги всероссийского турнира по армрестлингу "Кубок Отечества" среди участников специальной военной операции. Трое спортсменов из Сахалинской области вошли в число призеров, показав достойные результаты в напряженной борьбе.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", в соревнованиях приняли участие 73 участника СВО из 31 региона страны. Особенно успешно выступили представители Сахалинской области: Валентин Анисимов из Южно-Курильска занял второе место в своей весовой категории на обеих руках, Константин Иноземцев из Южно-Сахалинска стал первым на правой руке и вторым в общем зачете, а Владислав Черкасов вошел в пятерку сильнейших в своем весе.
"Этот турнир - важный этап социальной адаптации наших героев, - рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в оргкомитете соревнований. - Армрестлинг помогает ветеранам преодолевать последствия травм и снова почувствовать вкус победы". Организаторами выступили Федерация армрестлинга России при поддержке Минспорта РФ и фонда "Защитники Отечества".
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что подобные турниры помогают участникам СВО найти себя в мирной жизни. Президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов добавил, что спорт становится для ветеранов мостом между боевым прошлым и новыми достижениями. Победители в различных весовых категориях получили заслуженные награды и признание зрителей.
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